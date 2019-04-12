Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Kütahya kara yollarında Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Sikorsky helikopteriyle denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yapan sürücülerin araçlarını havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.

Belirlenen kontrol noktasında durdurulan 19 araç sürücüsüne toplam 7 bin 413 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, 2018 yılında jandarma trafik ekiplerince 293 bin 186 aracın denetlendiği ve bu uygulamalar sırasında kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 4 milyon 921 bin 769 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Kaynak: AA