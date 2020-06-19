Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı HDP ilçe binası dahil toplam 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon
19.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:30

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı HDP ilçe binası dahil toplam 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda PKK\KCK'ya erzak ve araç temin eden toplam 7 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin uzun süreli çalışması neticesinde MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak PKK\KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Karayazı İlçesi genelinde terör örgütlerine erzak ve araç temin eden 9 şahsa ait 11 adrese HDP Karayazı İlçe Binası dahil olmak üzere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon sonucunda D.P., N.Y., M.Ç., N.K., H.G., S.Ç. ve M.A. isimli 7 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, 1 adet ruhsatsız AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 110 adet fişek, 3 adet tabanca, 15 adet, 7.62mm ve 50 adet 9mm tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Aramada ikametinde olmayan 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

(Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:31:39. #1.14#
title