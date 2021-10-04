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Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Aksaray'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşıladı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşıladı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma ekipleri ilçe, belde ve köy bölgelerinde sokak hayvanlarına yönelik çalışma yaptı. Hayvanları koruma gününde araziye çıkarak sokak hayvanlarına mama ve su vererek ihtiyaçlarını gideren jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını hemen hemen her gün ziyaret ederek karınlarını doyuruyor.

Jandarma ekiplerinin hayvanları sürekli kontrol ettiğini ve baktığını belirten Aksaray'ın Agaçören ilçesine bağlı Göynük köyü Muhtarı Ferhat Yıldırım (48), "Jandarmamıza teşekkür ederim. Her devriyede buradaki başıboş kimsesiz hayvanları yem ve su ihtiyaçlarını gideriyorlar" dedi.

Köy halkıdan Muhterem Yıldırım (60) ise, "Aksaray jandarması dağlık alanda başıboş hayvanlarla devamlı ilgileniyorlar, kontrol ediyorlar. Karınlarını doyurup besliyorlar. Hayvanlar aç kalmıyor. Bu tarafta çok hayvan var. Sağ olsunlar bakıyorlar hayvanlara" diye konuştu. - AKSARAY

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

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