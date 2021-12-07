Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı - Haberler
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Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığına yönelik yapılan çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon yaptı.

AYDIN (DHA) - AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığına yönelik yapılan çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyucak ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik yapılan çalışma sonucunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheliden 13'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklandı.7 şüpheli için ise ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi. Haklarındaki soruşturma tamamlanıp jandarmadaki işlemlerin ardından 7 kişinin de adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı operasyon: 20 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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