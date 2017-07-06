Jandarmadan Hafriyat Kamyonu Denetimi

Haber- Kamera : Ramazan EĞRİ İstanbul DHA



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Şile yolu Ömerli mevkiinde hafriyat kamyonu denetimi yaptı.



Hafriyat kamyonlarının trafik kurallarını ihlal ettikleri ve hız sınırına uymadıkları şikayekleri üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim yaptı. Şile yolundaki denetimde "drone" da kullanıldı.



Ekipler kurallara uymayan hafriyat kamyonlarını durdurarak işlem yaptı. Durdurulan bazı sürücüler çamurlu olan plakaları temizletildiği görüldü.



Jandarma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Şile yolu üzerinde 2017 yılında meydana gelen 42 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 64 kişi de yaralandı.