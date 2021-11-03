Jandarmadan 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi - Haberler
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Jandarmadan 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Güvenli Okul-Güvenli Gelecek" projesi kapsamında servis araçlarını denetleyerek, öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Güvenli Okul-Güvenli Gelecek" projesi kapsamında servis araçlarını denetleyerek, öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Amirliği ekipleri, Kırıkdağ Köyü Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu'nda okul servis araçları denetledi. Burada öğrencilere kırmızı düdük ve 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projeleri kapsamında bilgilendirmelerde bulunan jandarma, kendilerine başarılar diledi. - HAKKARİ

Jandarmadan 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi

Jandarmadan 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi

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