Jandarmadan 'güven ve huzur' uygulaması
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirdi.
Jandarmanın uygulamasına 227 personel katılırken, 4 bin 303 kişinin sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.
Ayrıca uygulamada bin 586 araç sorgulanırken, 5 bin 575 TL idari para cezası uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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