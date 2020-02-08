Jandarmadan, gizli düzenekle kaçak akaryakıt satanlara operasyon

08.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:00

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince, gizli düzeneğe bağlanmış akaryakıt pompası ve kaçak akaryakıt depolayan geri dönüşüm tesisine yönelik operasyonda 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Toprakkale İlçesi TIR parkı mevkiinde, kamyon ve TIR'lara madeni yağ karışımından elde edilen kaçak akaryakıt satışı yapıldığına dair alınan duyum üzerine harekete geçildi. Bunun üzerine belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, TIR parkından çıkan bir aracın kaçak akaryakıt aldığını tespit etti. Yapılan aramada, gizli düzeneğe bağlanmış bir akaryakıt pompası ve plastik tank içerisinde madeni yağ karışımından elde edilen 2 bin litre kaçak akaryakıta el koydu.

Kaynak: DHA