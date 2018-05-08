Jandarmadan Gazişehir'e Moral Ziyareti
Cuma günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gazişehir Gaziantep’in antrenmanını Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.
Cuma günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gazişehir Gaziantep'in antrenmanını Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.
Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar oldukça neşeli bir antrenman yaparken, takımı ziyarete gelen Şahinbey Jandarma Komutanlığı futbolculara kritik Boluspor maçı öncesi moral verdi.
Gazişehir'e play-off maçları öncesi başarı dileyen jandarmalar takımın yanında olduklarını belirtti. Ziyaret sonrası hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibinin ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptığı antrenmanı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. - GAZİANTEP
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