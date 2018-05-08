Jandarmadan Gazişehir'e Moral Ziyareti

Cuma günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gazişehir Gaziantep'in antrenmanını Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar oldukça neşeli bir antrenman yaparken, takımı ziyarete gelen Şahinbey Jandarma Komutanlığı futbolculara kritik Boluspor maçı öncesi moral verdi.

Gazişehir'e play-off maçları öncesi başarı dileyen jandarmalar takımın yanında olduklarını belirtti. Ziyaret sonrası hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibinin ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptığı antrenmanı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. - GAZİANTEP