Jandarmadan filmleri aratmayan esrar operasyonu
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Jandarmadan filmleri aratmayan esrar operasyonu

Samsun'da jandarma ekiplerinin drone destekli gerçekleştirdiği filmleri aratmayan operasyonda, 48 kilo esrar ele geçirildi.

Jandarmadan filmleri aratmayan esrar operasyonu
04.09.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:24

Samsun'da jandarma ekiplerinin drone destekli gerçekleştirdiği filmleri aratmayan operasyonda, 48 kilo esrar ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Vezirköprü ilçesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde bir araç ile uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon hazırlığına başlandı. Cumhuriyet savcılığından alınan karar ile operasyon aşamasında drone takibi ile şüpheli araç için amansız takip havadan ve karadan başlatıldı. Seyir halindeki araç, jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında yapılan yol kapaması ile geniş güvenlik tedbirleri altında durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere sevk edildiği değerlendirilen çuvallar içerisinde yaklaşık 21 kg kubar esrar maddesi ele geçirilerek şüpheli iki şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirilerek yapmış oldukları bir başka arama ile bu olayla bağlantılı olarak ormanlık alana gizlenmiş 27 kilo esrar maddesi daha ele geçirdi. Böylelikle toplamda 48 kilo esrar maddesi jandarma ekiplerinin dikkati ve çalışması neticesinde piyasaya sürülmeden yakalandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise yaklaşık 500 gram bonzai, 252 kilo esrar maddesi, 2 bin 600 adet sentetik hap ve 6 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, bu olaylarda toplam 70 zanlı hakkında adli işlem başlatılmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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