Jandarmadan film gibi operasyon, 330 kilo toz esrar ele geçirildi
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Jandarmadan film gibi operasyon, 330 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerinin drone destekli yaptığı operasyonda saman yüklü araçtan 10'ar kilogramlık paketler halinde 330 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

17.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:13
Jandarmadan film gibi operasyon, 330 kilo toz esrar ele geçirildi

'de ekiplerinin drone destekli yaptığı operasyonda saman yüklü araçtan 10'ar kilogramlık paketler halinde 330 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler merkeze bağlı Çeltiksuyu köyü havaalanı bölgesinde belirlediği aracı drone ve ekiplerle bir süre takip etti. Takip edilen araç bir süre sonra durdurularak sürücü gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpekleri "Öğle" ve "Vana"nın katılımıyla saman yüklü kamyonette arama yapıldı. Köpeklerin saman çuvallarına tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Torbaların içerisine zulalanmış 10'ar kilogramlık paketler halinde toplam 330 kilogram toz esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli jandarma da ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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