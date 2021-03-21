Jandarmadan evlere kumar baskını; 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza
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Jandarmadan evlere kumar baskını; 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza

21.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:39
Jandarmadan evlere kumar baskını; 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza

TRABZON'un Arsin ve Ortahisar ilçelerindeki 2 eve, jandarmanın düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbirlerini ihlal edip, alkol alarak kumar oynadıkları belirlenen 23 kişiye, toplam 88 bin 482 lira ceza uygulandı.

TRABZON'un Arsin ve Ortahisar ilçelerindeki 2 eve, jandarmanın düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbirlerini ihlal edip, alkol alarak kumar oynadıkları belirlenen 23 kişiye, toplam 88 bin 482 lira ceza uygulandı. Baskında 1'er tabanca ve av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Arsin ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iki ilçede 2 evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen evlere baskın düzenledi. Baskınlarda, sokağa çıkma kısıtlamasını ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden, alkol alıp, kumar oynadıkları belirlenen 23 kişi yakalandı. Şüpheliler toplam 88 bin 482 lira idari para cezası uygulandı. Baskınlarda ayrıca 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek de ele geçirildi.


Jandarmadan evlere kumar baskını; 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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