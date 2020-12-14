Jandarmadan eş zamanlı operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar devam ederken Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazilli, Kuyucak ve Karacasu'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satışı kapsamında 6 ayrı adres ve araçlarda gerçekleştirilen operasyonlarda V.G., A.Ö., Ö.D., A.C. ve M.A., isimli şahıslar ile bu şahıslara ait ev ve araçlarında yapılan arama sonucunda satılmak üzere hazırlanmış folyo ambalajlı gram halinde paketlerde 17,32 gr metamfetamin, 7 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong tabir edilen aparat ve 1 adet ateşli silah ele geçirildi.

Ayrıca, Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen torbacı tabir edilen sokak satıcılarının fiziki takibiyle 7 ayrı ara operasyon yapılırken faaliyetler kapsamında birçok suça konu malzeme ele geçirilerek adli işlemler yapıldı. İşlemlerin ardından 5 şahıs Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan 5 şahıstan A.Ö. ve V.G. isimli şahıslar tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. V.G. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.Ö. isimli şahıs ise tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı