Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı denetimi - Haberler
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Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı denetimi

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim gerçekleştirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim gerçekleştirdi.

Denetime trafik, asayiş, narkotik köpek timi, kaçakçılık ve organize suçlar ile jandarma arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan 35 personel katıldı.

Şüphelilerin araçlarında narkotik köpeği eşliğinde arama, kimlik, alkol ve trafik kontrolü yapılan uygulamada drone da kullanıldı.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan jandarma personeli, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Denetimler saat 03.00'e kadar devam edecek.

Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı denetimi

Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı denetimi

Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı denetimi

Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı denetimi

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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