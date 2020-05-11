Jandarmadan Engelliler Haftası ziyareti
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Jandarmadan Engelliler Haftası ziyareti

Jandarmadan Engelliler Haftası ziyareti
11.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:05

Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında engelli vatandaşlara çiçek verilip, gıda paketi dağıtıldı.

Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında engelli vatandaşlara çiçek verilip, gıda paketi dağıtıldı.

Tokat ve Güldüren köyünde gerçekleştirilen ziyaretlerin engelli vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmak amacıyla yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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