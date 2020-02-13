Jandarmadan engelli öğrencilere eğlenceli trafik eğitimi

13.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:57

Hatay'da, jandarma trafik timlerince bir özel eğitim okulundaki öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan Ovakent Mahallesi'ndeki bir özel eğitim okulundaki öğrencilere, trafik kullarını anlatmak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Verilen eğitimde engelli öğrencilere trafik kuralları, trafik işaretleri ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Eğitimi ilgiyle izleyen öğrencilerin yüzleri boyalı kalemle boyanarak eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı.

Kaynak: AA