Jandarmadan engelli Hanife'ye sürpriz ziyaret
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Jandarmadan engelli Hanife'ye sürpriz ziyaret

Jandarmadan engelli Hanife'ye sürpriz ziyaret
Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel

TOKAT'ta jandarma ekipleri, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla bedensel engelli Hanife Dağ'ı (24) evinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

TOKAT'ta jandarma ekipleri, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla bedensel engelli Hanife Dağ'ı (24) evinde ziyaret ederek, hediyeler verdi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla merkeze bağlı Bozatalan köyünde yaşayan Erol ve Filiz Dağ çiftinin bedensel engelli çocukları Hanife Dağ'ı ziyaret etti. Sürpriz ziyarette ekipler, Dağ'a çeşitli hediyeler verdi. 

Jandarma ekiplerinin ziyaretinden dolayı heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyleyen Hanife Dağ, "Askerler geldi. Bana hediyeler getirdi, teşekkür ederim. Bugün benim en mutlu günüm" dedi.Ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu söyleyen anne Filiz Dağ ise "Devletimizden Allah razı olsun. Bugünlerde bizleri hatırladıkları için teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum, sürpriz oldu. Çocuğum sevindi. Çocuğumun mutluluğu, bizim mutluluğumuz" diye konuştu.

Jandarmadan engelli Hanife'ye sürpriz ziyaret
Jandarmadan engelli Hanife'ye sürpriz ziyaret
Jandarmadan engelli Hanife'ye sürpriz ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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