Jandarmadan, engelli Fedai'ye doğum günü sürprizi

Jandarmadan, engelli Fedai'ye doğum günü sürpriziAMASYA'da jandarma ekipleri, bedensel ve zihinsel engelli Fedai İnan'a (41) doğum gününde pastayla sürprizi yaparak, askeri kıyafet hediye etti.

Jandarmadan, engelli Fedai'ye doğum günü sürprizi

AMASYA'da jandarma ekipleri, bedensel ve zihinsel engelli Fedai İnan'a (41) doğum gününde pastayla sürprizi yaparak, askeri kıyafet hediye etti.

Merkeze bağlı İlgazi köyünde yaşayan, bedensel ve zihinsel engelli Fedai İnan, ailesinden doğum gününde kendisini askeri birliğe götürmesini istedi. Askeri üniforma da giymek isteyen İnan'ın ailesi, Amasya Valiliği ile iletişime geçti. Vali Osman Varol'un talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'ndan ekipler, İnan'a üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayla doğum günü sürprizi yaptı. Askeri kıyafet de hediye edilen İnan, hemen giyerek, asker selamı verdi. Fedai İnan'ın doğum gününü, telsizden haberleştiği askerler de kutladı. Ferhat İnan, kardeşi için yapılan sürpriz dolayısıyla jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: DHA