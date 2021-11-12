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Jandarmadan emniyet kemeri denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan emniyet kemeri denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde uygulama noktasından geçen araçları tek tek durdurarak emniyet kemeri kontrolü yaptı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde uygulama noktasından geçen araçları tek tek durdurarak emniyet kemeri kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde şoförlere ve yolculara "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganı doğrultusunda başlatılan kampanyayı tanıttı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada yolcu otobüsleri ve otomobiller durdurularak emniyet kemeri denetimleri yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla başlatılan kampanya, durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara tanıtıldı. Ekipler, emniyet kemeri takılı olmayan vatandaşları kemerlerini takarak yolculuk yapması konusunda uyardı. - İSTANBUL

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