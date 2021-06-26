JANDARMADAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

JANDARMADAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği personeli tarafından Yeşilova ve Çavdır ilçeleri jandarma sorumluluk bölgelerindeki mevsimlik işçilere yönelik olarak '6284 sayılı kanun kapsamında mağdurun hakları, başvuru mercileri, KADES uygulamasının tanıtımı ve çocuk suçlarıyla mücadele' konularında 276 çocuk ve yetişkin vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonunda jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı ve konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amirliği tarafından ise Yeşilova ve Çavdır ilçeleri jandarma sorumluluk alanında bulunan seralarda çalışan 276 yetişkin ve çocuk mevsimlik tarım işçisi ile tarım işçilerini taşıyan sürücülere yönelik; trafik kuralları, fazla yolcu, emniyet kemeri kullanımı ve zorunlu mali sorumluk sigortasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonunda jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı ve konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

JANDARMADAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
JANDARMADAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
JANDARMADAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
JANDARMADAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Vahşetin yaşandığı çadıra giren polisler minik Ali'yi uyurken buldu
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Vahşetin yaşandığı çadıra giren polisler minik Ali'yi uyurken buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Müge Anlı Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mert Müldür Şenol Güneş Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
JANDARMADAN EĞİTİM FAALİYETLERİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:41:23. #1.14#

title