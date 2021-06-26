JANDARMADAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği personeli tarafından Yeşilova ve Çavdır ilçeleri jandarma sorumluluk bölgelerindeki mevsimlik işçilere yönelik olarak '6284 sayılı kanun kapsamında mağdurun hakları, başvuru mercileri, KADES uygulamasının tanıtımı ve çocuk suçlarıyla mücadele' konularında 276 çocuk ve yetişkin vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonunda jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı ve konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amirliği tarafından ise Yeşilova ve Çavdır ilçeleri jandarma sorumluluk alanında bulunan seralarda çalışan 276 yetişkin ve çocuk mevsimlik tarım işçisi ile tarım işçilerini taşıyan sürücülere yönelik; trafik kuralları, fazla yolcu, emniyet kemeri kullanımı ve zorunlu mali sorumluk sigortasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonunda jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı ve konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı