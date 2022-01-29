Jandarmadan "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur" Uygulaması - Haberler
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Jandarmadan "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur" Uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur" Uygulaması gerçekleşti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur" Uygulaması gerçekleşti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 73 ekip, 223 personelin katılımı ile 90 uygulama noktasında icra edilen "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması"nda Zonguldak'ta kayıtlı yabancı şahısların izin verilen adreslerinde bulunup bulunmadığının kontrolü, kayıtsız şahısların tespiti, yabancıların üzerlerinde taşıması gereken evraklar ile yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk binalar, yoğunlukla ikamet ettikleri ve çalışabilecekleri değerlendirilen bölgeler, terminaller ve limanlar kontrol edildi. - ZONGULDAK

Jandarmadan Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması

Jandarmadan Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, İcra, Kamu, 3. Sayfa, Haber

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