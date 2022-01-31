Jandarmadan düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarmadan düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması

Mersin'de, düzensiz göçe yönelik huzur uygulamasında 6 bin 361 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de, düzensiz göçe yönelik huzur uygulamasında 6 bin 361 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması yaptı. 259 personelin katılımıyla 86 noktada yapılan uygulamada 6 bin 361 şahsı kontrol edildi. Uygulama sonucunda 142 düzensiz göçmen hakkında ikamete tabi olduğu adreste bulunmamak ve kimlik taşımamaktan 181 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Jandarmadan düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title