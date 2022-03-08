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Jandarmadan duygulandıran hareket

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan duygulandıran hareket

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeni ile bağ bahçede çalışan kadınlara sürpriz yaptı.

SİİRT (İHA) - Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya kadınlar Günü nedeni ile bağ bahçede çalışan kadınlara sürpriz yaptı. Ekipler, Kadınlar Günü nedeniyle çalışan kadınlara karanfil vererek kadınlar gününü kutladı.

Ekipler, sorumluluk sahasında bulunan ilçe köy ve mezralarda icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında çalışan kadınlara, saygı duyulduğu bir yıl olması dileğinde bulunulup kadınlar günü kutlanarak kendilerine karanfil takdim edildi. - SİİRT

Jandarmadan duygulandıran hareket

Jandarmadan duygulandıran hareket

Jandarmadan duygulandıran hareket

Jandarmadan duygulandıran hareket

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadınlar Günü, Jandarma, Siirt, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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