Jandarmadan düğünlerde silah kullanılmaması için sıkı takip

29.08.2019 19:14

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekiplerince köy düğünlerinde silah kullanılmaması amacıyla denetim yapılıyor.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve muhtarlar tarafından köylerde gerçekleştirilecek düğünler için vatandaşlara silah kullanılmaması yönünde uyarıda bulunuluyor.

Meskun mahalde silah kullanımının yasak olduğunu hatırlatan ekipler, silah kullanılmasının tespit edilmesi halinde ruhsat iptali yapılmasının da söz konusu olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA