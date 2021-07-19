Jandarmadan 'drone'lu denetim
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Jandarmadan 'drone'lu denetim

Jandarmadan 'drone'lu denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi dronelu trafik denetimi yapıldı.

Samsun Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi dronelu trafik denetimi yapıldı.

Çarşamba ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde ve bayram tatili süresince Çarşamba Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri tarafından denetimler devam ediyor. Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Çarşamba ilçesinde drone ile trafik kontrolü yapılıyor. Denetimler bayram tatili süresince devam edecek.

Bayram tatili süresi boyunca Salıpazarı ve Ayvacık yollarında radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri, kontrolleri aralıksız devam edecek. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde özen göstermeleri hususunda da uyarılar yapıldı. - SAMSUN

Jandarmadan 'drone'lu denetim
Jandarmadan 'drone'lu denetim
Jandarmadan 'drone'lu denetim
Jandarmadan 'drone'lu denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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