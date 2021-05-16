Son dakika haberleri! Jandarmadan 'drone'lu denetim
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Son dakika haberleri! Jandarmadan 'drone'lu denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Bafra İçe Jandarma Trafik Tim ve Asayiş ekiplerinin katılımı ile Bafra-Kavak yolunda drone destekli trafik uygulaması yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Bafra İçe Jandarma Trafik Tim ve Asayiş ekiplerinin katılımı ile Bafra-Kavak yolunda drone destekli trafik uygulaması yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri yağmurca sapağında elektronik radar hız tespit cihazı ve drone destekli uygulama yaptı. Drone ve radar sistemi ile denetimlerini sıklaştıran trafik timleri emniyet kemeri takmayan ve hız sınırını aşan sürücülere ceza uygularken, asayiş ekipleri de sokağa çıkma yasağı konusunda sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Uygulamada emniyet kemeri takmayan sürücüler drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam ettirileceğini belirten jandarma trafik timleri, kazaların asgari düzeye indirilmesi için denetimlerin aralıksız devam ettirileceğini dile getirdi. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Jandarmadan 'drone'lu denetim
Son dakika haberleri! Jandarmadan 'drone'lu denetim
Son dakika haberleri! Jandarmadan 'drone'lu denetim
Son dakika haberleri! Jandarmadan 'drone'lu denetim
Son dakika haberleri! Jandarmadan 'drone'lu denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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