27.10.2019 10:00

Jandarmadan drone ile trafik denetimi

MARDİN - Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik denetleme ekipleri, kent genelinde drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Midyat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile trafik kontrolü yapmaya devam ediyor. Özellikle geçme yasağı, hatalı sollama, yaya geçidi ihlali, emniyet kemeri takmama ve tehlikeli araç kullanma kuralları üzerinde duran ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesiyor.

Yetkililer vatandaşların trafikte güvenli seyahat edebilmesi için teknolojik imkanların her zaman kullanılacağını belirterek, sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.

Kaynak: İHA