Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

17.10.2019 12:04

Erzurum'da, jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl jandarma Komutanlığına bağlı Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Erzurum-Artvin kara yolu Çağlayan Mahallesi mevkisinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini ve trafik kazalarının azaltılması sağlamak amacıyla drone ile trafik uygulaması yaptı.

Denetimlerde, 15 trafik kuralı ihlali yapan hatalı sürücüyü drone ile tespit eden ekipler, kurallara uymayan 8 sürücüyü uyararak 2 bin 885 lira ceza kesti.

Uygulamada ayrıca ekiplerce sürücülere "jandarma" logolu anahtarlık verildi.

Jandarmanın benzer uygulamalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA