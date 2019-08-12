Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

12.08.2019 12:59

Tokat'ta jandarma trafiği havadan denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunlaşan trafiği kontrol etmek için Tokat-Almus kara yolunda uygulama yaptı.

Ekipler, uygulamada trafiği havadan drone ile denetledi.

Jandarma ekipleri durdurdukları araçlarda ise sürücüler ile yolcuların bayramlarını kutlayarak şeker dağıttı, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte bayram süresince trafik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA