Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması
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Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Jandarma ekiplerinin araçları durdurması ve belge kontrolü yapması Denetlemede kullanılan drone Drone ile kaydedilen görüntüler Seyir halindeki araçlar ANKARA - Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi drone ile yaptığı uygulamalarla...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Jandarma ekiplerinin araçları durdurması ve belge kontrolü yapması

Denetlemede kullanılan drone

Drone ile kaydedilen görüntüler

Seyir halindeki araçlar ANKARA - Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi drone ile yaptığı uygulamalarla trafik kazalarının sıkça yaşandığı noktalarda denetimlerini artırdı.

Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması
Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması
Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması
Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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