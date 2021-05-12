Jandarmadan drone destekli trafik uygulaması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Jandarma ekiplerinin araçları durdurması ve belge kontrolü yapması Denetlemede kullanılan drone Drone ile kaydedilen görüntüler Seyir halindeki araçlar ANKARA - Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi drone ile yaptığı uygulamalarla...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Jandarma ekiplerinin araçları durdurması ve belge kontrolü yapması
Denetlemede kullanılan drone
Drone ile kaydedilen görüntüler
Seyir halindeki araçlar ANKARA - Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi drone ile yaptığı uygulamalarla trafik kazalarının sıkça yaşandığı noktalarda denetimlerini artırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş