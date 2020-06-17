Jandarmadan derneğe horoz dövüşü baskını
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Jandarmadan derneğe horoz dövüşü baskını

İzmir'de bir dernekte horoz dövüşü yapıldığı iddiası üzerine jandarmanın düzenlediği baskında, 20 horoza el konuldu, derneğe 78 bin TL, dernekte bulunan 60 kişiye de toplamda 189 bin TL ceza kesildi.

Jandarmadan derneğe horoz dövüşü baskını
17.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:04

İzmir'de bir dernekte horoz dövüşü yapıldığı iddiası üzerine jandarmanın düzenlediği baskında, 20 horoza el konuldu, derneğe 78 bin TL, dernekte bulunan 60 kişiye de toplamda 189 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneği binasında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan arama kararına istinaden dernekte arama yaptı. Aramalarda, 20 adet horoza el konuldu. Öte yandan, İzmir Milli Parklar Müdürlüğü derneğe 78 bin TL ceza kesti. Yine dernek içerisinde bulunan 60 kişiye de toplamda 189 bin TL cezai işlem uygulandı. Dernek başkanı H.F hakkında ise kumar oynatmaya yer temin etmek suçundan işlem yapılarak, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin devam edeceğini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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