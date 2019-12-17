Jandarmadan definecilere suçüstü
Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan definecilere suçüstü - Haberler

Jandarmadan definecilere suçüstü

Kütahya'da define arayan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

17.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:32
Jandarmadan definecilere suçüstü

'da define arayan 8 şüpheli tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası civarında şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.


Olay yerine ulaşan ekipler, kayanın altında izinsiz kazı yapan A.N.A, A.D, M.A, F.G, V.E, Y.E, M.A. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.


Jandarma zanlıların kullandığı patlayıcı, jeneratör, kırıcı delici matkap ve akülü iki aydınlatma sistemi el koydu.


Patlayıcılar jandarma bomba uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiği belirtildi.


8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler