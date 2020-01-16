Jandarmadan define avcılarına suçüstü
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Jandarmadan define avcılarına suçüstü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

16.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:29
Jandarmadan define avcılarına suçüstü

'in ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyü mülki sınırları Ö.K., S.T., A.T., M.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslar arazide kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde; 1 adet makro marka deep hunter model altın arama dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ile bu cihazlara bağlı aparatlar ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
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