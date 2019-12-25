Jandarmadan DEAŞ operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan DEAŞ operasyonu - Haberler

Jandarmadan DEAŞ operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:21
Jandarmadan DEAŞ operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçesinde yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Yetkililer, gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler