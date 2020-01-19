Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı

19.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:04

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca operasyona katılan Mehmetçiğin diz boyu kar altındaki fotoğrafı 'Daha yeni başlıyoruz' notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından çetin kış şartlarında operasyonlarını sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafı yayımlandı. Arazide diz boyu kar altında operasyona giden Mehmetçiğin fotoğrafı 'Yorulmak mı? Asla! Daha yeni başlıyoruz' notu ile paylaşıldı. Fotoğraf, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Kaynak: DHA