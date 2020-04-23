Jandarmadan çocuklara oyuncak sürprizi SAMSUN'da Salıpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenen araçla evlerinde kalan çocukları ziyaret edip, oyuncak hediye etti.

SAMSUN'da Salıpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenen araçla evlerinde kalan çocukları ziyaret edip, oyuncak hediye etti.

Salıpazarı Jandarma Komutanlığı tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki çocuklar için özel kutlama yapıldı. Jandarmaya ait araçlar balon, tül ve kurdeleler ile süslendi. Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret etti. Mahalleleri dolaşan ekipler, çocuklara oyuncaklar hediye etti. Oyuncakları alan çocuklar ise büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: DHA