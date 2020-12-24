Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi
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Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi

24.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:55

Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi Pandemi döneminde öğrenciler trafiğe uzak kalmadı Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı üzerinden trafik eğitim programı düzenledi.

Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi

Pandemi döneminde öğrenciler trafiğe uzak kalmadı

ÇORUM - Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı üzerinden trafik eğitim programı düzenledi.

Öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek, trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma sürdüren ekipler, pandemi öncesinde öğrencilere verdikleri yüz yüze trafik eğitimlerini, korona virüs nedeniyle 'uzaktan' vermeye başladı. Önceden belirlenen okul öğrencilerine EBA üzerinden eğitim veren personeller, öğrencilere trafik kurallarını tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bu süreçte farklı okullarda 218 ilköğretim okulu öğrencisine uzaktan eğitim verildiği, örgün eğitim faaliyetine geçilinceye kadar Trafik Timleri tarafından öğrencilere ulaşılması için uzaktan trafik eğitimleri verilmeye devam edileceği bildirildi.

Ayrıca "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi içerisinde "Formatör Eğitimi" alan jandarma personeli tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlere de trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri ve ilgili mevzuat konusunda bilgi ve becerilerini artırmak maksadıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim verileceği kaydedildi.

Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi
Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi
Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi
Jandarmadan çocuklara EBA üzerinden trafik eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:55:23. #1.14#
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