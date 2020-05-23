Jandarmadan çocuklara bayram sürprizi
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Jandarmadan çocuklara bayram sürprizi

Akseki Kaymakamlığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dar gelirli ailelerin çocuklarına bayram sevinci yaşattı.

23.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:04

Akseki Kaymakamlığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dar gelirli ailelerin çocuklarına bayram sevinci yaşattı.

Jandarma ekiplerince evlerinden alınan çocuklar, bayram öncesi yeni kıyafet ve ayakkabılarını almak için mağazaya götürüldü.

Burada alışveriş yapan çocuklar, erken bayram sevinci yaşadı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara sürpriz yaptıklarını söyledi.

İlçede bulunan ihtiyaç sahiplerine imkanlar ölçüsünde yardım etmeye çalıştıklarını vurgulayan Hülür, "Ramazan Bayramından önce ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını mutlu etmek istedik. İnsanları özellikle de çocukları mutlu etmek, onların yüzündeki gülümseme olabilmek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Bayramlıklarını alan çocuklar ve aileleri de Kaymakam Hülür ve Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak'a teşekkür etti.

Jandarmadan çocuklara bayram sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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