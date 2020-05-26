Jandarmadan çocuklara bayram şekeri
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Jandarmadan çocuklara bayram şekeri

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma motosikletli timi sokağa çıkma yasağı denetimleri yaparken, bir yandan da çocukların bayramını kutladı.

Jandarmadan çocuklara bayram şekeri
26.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:24

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma motosikletli timi sokağa çıkma yasağı denetimleri yaparken, bir yandan da çocukların bayramını kutladı. Çocuklar evlerine gelen jandarma ekibini alkışlarla karşıladı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı motosikletli trafik ve asayiş timi Ramazan Bayramı dolayısıyla köy ikin mahalleye dönüşen bölgelerde sokağa çıkma yasağı denetimlerinde bulundu. Motosikletli timler denetimler esnasında yanlarında getirdikleri şeker ve çikolatalarla da çocukların bayramını kutladı.

Ekipler Kayacı ve Gücüş mahallelerinde üreticilik yapan vatandaşları ziyaret edip bayramlarını kutladı. Motosikletli jandarma ekibinin ikaz kornasıyla dışarı çıkan çocuklar jandarma ekibini alkışlarla karşıladı. Çocuklar kendilerine ikram edilen şeker ve çikolatalarla büyük sevinç yaşadı.

Jandarma ekibince aile ve çocuklara trafikte uyulması gereken kurallara dair bilgiler içeren broşürler verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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