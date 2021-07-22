Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi
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Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi

Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

BURSA'nın Keles ilçesinde piknik alanında vatandaşlarla bir araya gelip, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan jandarma, çocuklara da boyama kitabı hediye etti.

BURSA'nın Keles ilçesinde piknik alanında vatandaşlarla bir araya gelip, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan jandarma, çocuklara da boyama kitabı hediye etti.

Keles İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda Gököz Mahallesi'nde trafik uygulaması yaptı. Sürücüleri seyahat sırasında trafik kurallarına uymaları yönünde uyaran ekipler, Kocayayla piknik alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Ekipler, çocuklara bayram hediyesi olarak boyama kitabı dağıttı, ailelerinin de bayramını kutladı.


Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi
Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi
Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi
Jandarmadan çocuklara bayram hediyesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey

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