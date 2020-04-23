Jandarmadan çocuklara 23 Nisan ve doğum günü sürprizi İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve doğum günü olması sebebiyle iki kardeşe sürpriz ziyaret yaptı.

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve doğum günü olması sebebiyle iki kardeşe sürpriz ziyaret yaptı. Babaları uzakta olduğu için üzülen çocuklara jandarma pastalı sürpriz yaptı.

Beşyol Mahallesinde ikamet eden Büşra Bahsi (12) ve Burak Bahsi (6) isimli iki kardeş, 23 Nisan'da babalarının çalışmak için şehir dışında oldukları ve bu yüzden bayramı buruk geçireceklerini komşularına bildirdi. Çevre sakinleri de durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçirecek olan ve babalarının yanında olmaması sebebiyle için üzüldükleri ihbarının alınması üzerine Büşra ve Burak kardeşleri evinde ziyaret etti. Kardeşlerden 6 yaşındaki Burak'ın da doğum günü olduğunu öğrenen ekipler, getirdikleri pasta ve hediyelerle iki kardeşe sürpriz yaptı. Ekipler, mahallede bulunan diğer çocuklara da bayrak dağıtarak bayramlarını kutladı.

Küçük Büşra şiir okudu

Jandarmanın sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan çocuklar jandarma ağabeylerine teşekkür etti. Kardeşlerden Büşra Bahsi, okuduğu şiirle takdir topladı. - İZMİR

Kaynak: İHA