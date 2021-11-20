Jandarmadan Çocuk Hakları Günü'nde duygusal ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan Çocuk Hakları Günü'nde duygusal ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan Çocuk Hakları Günü'nde duygusal ziyaret

Kilis'in Polateli ilçesinde jandarma personeli, Çocuk Hakları Günü'nde engelli çocuğu ziyaret etti.

KİLİS (İHA) - Kilis'in Polateli ilçesinde jandarma personeli, Çocuk Hakları Günü'nde engelli çocuğu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Polateli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Ömeroğlu köyündeki engelli kız çocuğu ziyaret edilerek bebek hediye edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, devriyede karşılaşılan çocuklara hediye verdi. Çocuklar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KİLİS

Jandarmadan Çocuk Hakları Günü'nde duygusal ziyaret

Yörük kızı Müslüme 10 gündür aranıyor! Ümitler azaldı, ekipler kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor

Yörük kızı Müslüme 10 gündür aranıyor! Ümitler azaldı, ekipler kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title