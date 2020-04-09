Jandarmadan cerrahi maske dağıtımı Jandarma Genel Komutanlığı Dikimevi Müdürlüğünce üretilen ve daha sonra Adıyaman'a gönderilen cerrahi maskeler jandarma ekiplerince vatandaşlara dağıtılıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Dikimevi Müdürlüğünce üretilen ve daha sonra Adıyaman'a gönderilen cerrahi maskeler jandarma ekiplerince vatandaşlara dağıtılıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına gönderilen binlerce adet cerrahi maskeler Adıyaman Valiliği koordinesinde kurulan ve sahada görev yapan vefa sosyal destek çalışma grubunda yer alan görevlilere ve jandarma uygulama noktasından geçen vatandaşlara dağıtıldı. Evlerinden çıkmak zorunda kalan ve jandarma uygulama noktalarından geçen vatandaşlara tek tek maskeler dağıtılırken vatandaşlar ise jandarma ekiplerine çalışmalarından ve maske dağıtımından dolayı kendilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA