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Jandarmadan çalışan kadınlara narkotik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan çalışan kadınlara narkotik eğitimi

Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi. Jandarma ekipleri uyuşturucu bağımlılığı konusunda kadınlardan yardım ve destekte istedi.

Uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında kadınlar bilgilendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan anne ve anne adayı kadınlara eğitim verildi.

118 Anne ve anne adayının katıldığı eğitimde vatandaşa yönelik, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri ve uyuşturucuyla mücadele uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verildi. Eğitim sonunda ise kadınların sorularını cevaplandıran ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili kadınlardan destek ve yardım istediler. - DÜZCE

Jandarmadan çalışan kadınlara narkotik eğitimi

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