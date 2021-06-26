Jandarmadan Bonzai Operasyonu
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Jandarmadan Bonzai Operasyonu

Jandarmadan Bonzai Operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Of ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla bin 292 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ile Bonzai ayrıştırmada kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Trabzon'un Of ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla bin 292 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ile Bonzai ayrıştırmada kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan bir çalışma sonucu Of ilçesi Ballıca Mahallesinde uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Söz konusu metruk bina içerisinde F.S. (27) ve M.Ö. (25) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Bina içerisinde yapılan aramada 1 adet tütün paketi içerisinde Sentetik Kannabinoid (Bonzai) olduğu değerlendirilen bin 392 gr ağırlığında uyuşturucu madde, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde Bonzai ayrıştırmada kullanılan yaklaşık 3 Lt sıvı aseton maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet siyah poşet içerisinde 48 gr ağırlığında uyuşturucu madde karıştırıldığı değerlendirilen tütün ele geçirildi. Şüpheli F.S. ve M.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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