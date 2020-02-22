Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi
Haberler » Yaşam » Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi - Haberler

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından jandarma binasına yapılan traverten kaplama, boya, alçı, gibi kapsamlı tadilat işlerinden dolayı işçilere teşekkür plaketi verildi.

22.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:28
Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

'nın Fen İşleri Müdürlüğü tarafından binasına yapılan traverten kaplama, boya, alçı, gibi kapsamlı tadilat işlerinden dolayı işçilere teşekkür plaketi verildi.


Emet Jandarma Komutanlığı tarafından Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a, verdiği işçi desteği dolayısıyla teşekkür edilirken, düzenlenen törenle hizmet veren Emet Belediyesi işçilerine Jandarma Komutanı tarafından birer şükran plaketi verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler