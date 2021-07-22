Jandarmadan bayramda trafik uygulaması
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Jandarmadan bayramda trafik uygulaması

Jandarmadan bayramda trafik uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları uygulamada sürücülerin bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uyulması noktasında uyardı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları uygulamada sürücülerin bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uyulması noktasında uyardı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilıksu mevkiinde bayramın 2. gününde trafik kontrolü yapıldı. Jandarma trafik ekipleri kontrollerde durdurdukları araç sürücüleri ve ailelerinin bayramlarını kutlayarak, trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler özellikle radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrolleri yaptı. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yapılan uygulamalardan memnun olduğunu ifade eden sürücüler, uygulamaların devam etmesi gerektiğini söylediler. - ZONGULDAK

Jandarmadan bayramda trafik uygulaması
Jandarmadan bayramda trafik uygulaması
Jandarmadan bayramda trafik uygulaması
Jandarmadan bayramda trafik uygulaması
Jandarmadan bayramda trafik uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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