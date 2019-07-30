Jandarmadan bayram öncesi yol denetimi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol denetimi yapan jandarmaya bomba ve uyuşturucu dedektör köpeği "Torun" da destek verdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol denetimi yapan jandarmaya bomba ve uyuşturucu dedektör köpeği "Torun" da destek verdi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İslahiye-Hatay kara yolunda uygulama yaptı.
Uygulamada bomba ve uyuşturucu arama köpeği "Torun" da kullanıldı. GBT sorgusu yapan ekipler, otobüslerin bagajlarında ve araçlarda da arama yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 110 kişinin GBT sorgusu ile 45 araç araması yapılırken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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