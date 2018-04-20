Jandarmadan "Barkod Okuyucu Cihazlı" Uygulama

Gaziantep'te jandarma ekipleri, ilk kez barkod okuyucu cihazı kullanarak kimlik kartlarının çipinden, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığının, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere başlattığı uygulama kapsamında, barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda, kimlik kartlarının çipleri okutularak, GBT bilgisine daha hızlı ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde, vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Gaziantep Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de 19 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye huzur yol kontrol uygulaması" kapsamında, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Askoç Kavşağı mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri, barkod okuma cihazıyla okutularak, bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.

Bu sayede uygulama noktasında özellikle yolcu otobüslerinin uzun kuyruklar oluşturmasının önüne geçilmiş oldu.