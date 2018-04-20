Jandarmadan "Barkod Okuyucu Cihazla" Uygulama

Jandarma ekipleri İzmir, Manisa ve Aydın'da eş zamanlı uygulama kapsamında ilk kez kullandıkları barkod okuyucu cihazlarla kimlik kartlarının çipini okutarak, genel bilgi taramaya (GBT) tabi tuttukları kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaştı.

Jandarma Genel Komutanlığının ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere başlattığı uygulama kapsamında, barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda, kimlik kartlarının çipleri okutularak, GBT bilgisine daha hızlı ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor.

İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde, vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye huzur yol kontrol uygulaması" kapsamında, muhtemel terör olaylarını engellemek, buna bağlı meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada ilk kez kimlik kartı barkod okuyucu sistemi ile araç içi sorgu maksatlı yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi. Asayiş, trafik ve narkotik timlerinin yanı sıra dedektör köpeklerin de katıldığı uygulamada, hareket halindeki araçların plakasının okunmasını sağlayan Takbul gözlükler, plaka tanıma sistemi ve drone da kullanıldı.

Uygulamada, yolcu otobüsleri ve şüpheli araçlar durduruldu. Araçlarda bulunan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yeni nesil barkod kimlik okuma sistemiyle kısa sürede yapıldı.

Jandarma yetkilileri, yeni nesil barkod kimlik okuma sistemi sayesinde bir kişinin kimlik sorgusunun 2 saniye içinde gerçekleştiğini belirtti.

Manisa

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa-İzmir Karayolunun Sabuncubeli mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.

Durdurulan otobüsteki uygulamada kimlik kontrolü yapılan vatandaş Hasan Likos, "Bence bu uygulama çok güzel. Ben çok başarılı buldum. İnşallah daha da güzellerini görürüz." şeklinde konuştu.